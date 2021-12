Wechsel im Winter? Leipzig heiß auf Aaronson

RB Leipzig hat hinsichtlich möglicher Verstärkungen für die Offensive einen Spieler bei RB Salzburg ausgemacht. Wie ‚MLSsoccer.com‘ berichtet, haben die Sachsen Interesse am US-Amerikaner Brenden Aaronson. Auch Leeds United und der AC Mailand beschäftigen sich dem Bericht zufolge intensiv mit dem 21-Jährigen.

Bei Salzburg ist Aaronson im offensiven Mittelfeld gesetzt. Der Rechtsfuß kommt auf zehn Torbeteiligungen in 26 Partien. Im August war er mit zwei Treffern sowie einem Assist gegen Bröndby IF maßgeblich an der Qualifikation der Österreicher für die Champions League-Gruppenphase verantwortlich.

Gut möglich, dass der 15-fache US-Nationalspieler den nächsten Karriereschritt in Leipzig macht. ‚MLSsoccer.com‘ geht nicht davon aus, dass Salzburg einen seiner wichtigsten Spieler bereits im Winter ziehen lässt. Doch das Beispiel von Dominik Szoboszlai aus dem vergangenen Janaur beweist, dass man innerhalb des RB-Netzwerks durchaus gesprächsbereiter ist als branchenüblich.

Philadelphia verdient mit

Denn Salzburg müsste bei einem längeren Verbleib von Aaronson nachzahlen. Der 21-Jährige war im Januar diesen Jahres für rund 5,5 Millionen Euro von Philadelphia Union zu den Österreichern gewechselt. Die Summe steigt dem Bericht zufolge aufgrund vereinbarter Boni automatisch auf 7,7 Millionen Euro an, sollte Aaronson bis zum Sommer bleiben. Zudem ist Philadelphia mit zehn bis 20 Prozent am Transfergewinn bei einem Weiterverkauf beteiligt.