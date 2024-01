Schalke: Polter vor Leih-Abflug?

Sebastian Polter könnte den FC Schalke in Richtung Schweiz verlassen. Laut ‚Sky‘ zeigt der Grasshopper Club Zürich Interesse an einer Leihe des 32-jährigen Stürmers. In Gelsenkirchen steht Polter noch bis Sommer 2025 unter Vertrag.

Der 1,92 Meter große Angreifer kommt in dieser Saison nur auf 418 Zweitliga-Minuten, in denen ihm drei Treffer gelangen. In den vergangenen Wochen setzte Polter ein Leistenbruch außer Gefecht.