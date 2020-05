Bale flirtet mit der MLS

Superstar Gareth Bale kann sich eine Zukunft in der nordamerikanischen Profiliga MLS vorstellen. „Ich denke das ist eine Liga im Aufwind, die nach wie vor wächst“, sagt der bei Real Madrid in Ungnade gefallene Flügelstürmer im Podcast ‚The Hat-Trick‘.

Der 30-jährige Waliser weiter: „Ich bin definitiv daran interessiert (in der MLS zu spielen, Anm. d. Red.). Ich liebe es etwa, meinen Urlaub in Los Angeles zu verbringen.“ Bale steht noch bis 2022 in Madrid unter Vertrag. Zuletzt war mehrfach zu vernehmen, dass der Linksfuß seinen hochdotierten Kontrakt aussitzen will.