Besuschkow vor Hannover-Wechsel?

Hannover 96 setzt seine Einkaufstour für die kommende Saison fort. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Max Besuschkow (24) von Jahn Regensburg vor dem Wechsel zu den Niedersachsen. Der Mittelfeldspieler ist ablösefrei zu haben. Auch der 21-jährige Enzo Leopold, der beim SC Freiburg in der zweiten Mannschaft aktiv ist, habe 96 zugesagt. Weitere Spieler, deren Wechsel nach Hannover Berichten zufolge so gut wie fix sein sollen, sind Fabian Kunze (23/Arminia Bielefeld) sowie Phil Neumann (24/Holstein Kiel).

Noch nicht ganz so weit sei man bei Nicolas Kühn, der zurzeit vom FC Bayern an Erzgebirge Aue verliehen ist. Die Verpflichtung des 22-Jährigen sei nur machbar, wenn die Münchner auf eine Ablöse nahezu verzichten. Über Havard Nielsen (28/Greuther Fürth), den der ‚kicker‘ jüngst konkret mit Hannover in Verbindung brachte, berichtet die ‚Bild‘, dass es noch keinen Kontakt gab. Der Stürmer stehe aber „auf der Liste“. Trainiert wird das potenzielle Sextett aller Voraussicht nach von Stefan Leitl (44), dessen Abschied von Greuther Fürth seit dem gestrigen Mittwoch feststeht.