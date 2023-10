Gegen Frankfurt: BVB bangt um Brandt & Co.

Borussia Dortmund kann in der morgigen Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) wohl doch nicht aus dem Vollen schöpfen. Wie Cheftrainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz einräumte, werden Julian Brandt, Emre Can und Julian Ryerson womöglich doch nicht rechtzeitig fit: „Brandt, Can und Ryerson haben gestern nicht mit der Mannschaft trainert, fühlen sich aber besser.“

„Wir schauen gleich, ob sie das Abschlusstraining absolvieren können und dann entschieden wir, ob wir ob und wen wir mit nach Frankfurt nehmen“, so der Übungsleiter weiter. Im schlimmsten Fall müsste der BVB auf drei potenzielle Stammkräfte verzichten.