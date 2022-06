Schwarz wird Herthas Magath-Nachfolger

Hertha BSC hat einen neuen Trainer. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, übernimmt Sandro Schwarz künftig die sportlichen Geschicke und erhält einen Vertrag bis 2024, Der 43-Jährige trainierte bis zuletzt den russischen Spitzenklub Dinamo Moskau.

Schwarz geht die neue Aufgabe an der Spree voller Vorfreude an: „Ich habe mit Fredi Bobic einige sehr gute und intensive Gespräche geführt. In aller Offenheit und Klarheit, die es braucht. Ich habe große Lust darauf, den Neustart bei Hertha BSC mitzugestalten.“

Der Übungsleiter kehrt damit nach dreijähriger Abstinenz in die Bundesliga zurück. Von 2017 bis 2019 trainierte der Ex-Profi den FSV Mainz 05, wo er nach dem dem elften Spieltag der Saison 2019/20 vorzeitig seinen Posten räumen musste.

„Sandro kann mit seiner Persönlichkeit, der aktiven und vorwärts gewandten Art Fußball spielen zu lassen, eine Bindung zwischen grünem Rasen und dem Umfeld schaffen. Das ist das, was wir bei Hertha BSC brauchen“, so Geschäftsführer Sport Fredi Bobic.