FC Bayern: Zwei Bundesligisten wollen Pavlovic

Eine bemerkenswerte Leistung war das von Aleksandar Pavlovic gegen den VfB Stuttgart. Wie ein alter Hase trat der 19-jährige Sechser gegen die Schwaben auf und trug seinen Teil dazu bei, dass der FC Bayern beim 3:0 in der Allianz Arena trotz geringerer Spielanteile klar die Oberhand behielt. FT belohnte den Youngster kurzerhand mit einem Platz in der Topelf dieses Bundesliga-Spieltags.

Es versteht sich von selbst, dass Pavlovic mit derlei Auftritten auch außerhalb des Bayern-Kosmos auf sich aufmerksam macht. ‚Sky‘ zufolge zeigen mittlerweile zwei Bundesliga-Rivalen Interesse am schlaksigen Münchner, der erst kürzlich einen bis 2027 gültigen Profivertrag unterschrieben hat. Klubnamen nennt der Bezahlsender in diesem Zusammenhang nicht.

Was passiert im Sommer?

Schon aufgrund der angespannten Personalsituation steht ein Wintertransfer nicht zur Debatte. Was nach der Saison passiert, steht aber auf einem anderen Blatt. Am Ende dürfte alles an der Perspektive hängen, die der Rekordmeister seinem Shootingstar aufzeigen kann. Sollte die Konkurrenz auf dessen Paradeposition vor der Abwehr zu groß werden, müssen beide Seiten die Köpfe zusammenstecken.

Bayern-Coach Thomas Tuchel sagt zwar über Pavlovic: „Selbst wenn wir genug Mittelfeldspieler hätten, hätten wir trotzdem eine Rolle für ihn.“ Hinter dem Wort Rolle kann sich allerdings vieles verbergen. Die Rolle des Ergänzungsspielers wird dem Youngster in seiner Entwicklung jedenfalls kaum weiterhelfen, geschweige denn langfristig zufriedenstellen.