Die FT-Topelf des 15. Spieltags

Spieler des Spieltags: Harry Kane

Der Engländer trifft wie am Fließband und sorgte mit zwei Toren beim 3:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart mal wieder für den Sieg des FC Bayern. Der 30-Jährige steht bei sage und schreibe 20 Toren in 14 Spielen. Ein unfassbarer Wert. Macht Kane so weiter, wackelt der Lewandowski-Rekord (41 Treffer in einer Bundesliga-Saison 2020/21).

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 15. Spieltags? Harry Kane (FC Bayern) Minjae Kim (FC Bayern) Victor Boniface (Bayer Leverkusen) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) Emil Forsberg (RB Leipzig) ein anderer Spieler

Die Ergebnisse im Überblick

M’gladbach - Werder Bremen 2:2

VfL Bochum - Union Berlin 3:0

FC Augsburg - B. Dortmund 1:1

Darmstadt - VfL Wolfsburg 0:1

Mainz 05 - FC Heidenheim 0:1

RB Leipzig - Hoffenheim 3:1

SC Freiburg - 1. FC Köln 2:0

Bayer 04 - E. Frankfurt 3:0

FC Bayern - VfB Stuttgart 3:0

