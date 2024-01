M’gladbach: Klare Tendenz bei Lainer

Stefan Lainer wird wohl über den Sommer hinaus bei Borussia Mönchengladbach bleiben. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge geht die Tendenz deutlich in Richtung Vertragsverlängerung. „Spätestens in 14 Tagen“ werde der Rechtsverteidiger mit einem neuen Arbeitspapier bis 2025 plus ein Jahr Option ausgestattet.

Am gestrigen Sonntag feierte der Österreicher gegen den FC Augsburg (1:2) sein Comeback in der Bundesliga nach überstandener Krebs-Erkrankung. „Wir sind in einem sehr engen Austausch und haben besprochen, dass wir uns zusammensetzen, wenn er seine Spielfähigkeit wieder erreicht hat und selbst weiß, wie er sich fühlt“, ließ Gladbachs Sportchef Roland Virkus bereits durchblicken. Einer zukünftigen Zusammenarbeit steht also nichts mehr im Weg.