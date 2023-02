Ten Hag auf Fergies Spuren | „Mamma mia Di Maria“

Spanien trauert, England feiert

Großes Thema am gestrigen Abend war das Gipfeltreffen der einstigen Großmächte in der Europa League. Manchester United warf den FC Barcelona mit einem 2:1 im Old Trafford aus dem Wettbewerb. Die ‚as‘ berichtet aus Barça-Sicht von einem „Fiasko“, die ‚Mundo Deportivo‘ nennt das Ausscheiden einen „Albtraum“. Auch die ‚Sport‘ ist am Tag nach der Pleite richtig bedient: „Was für eine Enttäuschung!“ In England dagegen jubeln die Zeitungen mit den Red Devils. Der ‚Mirror‘ gibt dem Siegtorschützen Antony einen neuen Spitznamen: „Ant-Manu“. Und auch der ‚Daily Express‘ feiert den Brasilianer. Die Schlagzeile: „Ant haut Barça um“. Die ‚Daily Mail‘ adelt Coach Erik ten Hag und vergleicht den Niederländer mit Trainer-Legende Sir Alex Ferguson. „Wie der gute alte Fergie“, so die Titelstory. Kleiner hatten die Engländer es nicht parat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Nudel schmeckt

In Italien schmückt Ángel Di María die Titelseiten der großen Zeitungen. El Fideo – die Nudel – brachte Juventus mit einem Dreierpack beim FC Nantes praktisch im Alleingang in die nächste Runde der Europa League. Vor allem der erste Treffer mit dem starken linken Fuß ließ in Turin die ein oder andere Zunge schnalzen.„Ave Di Maria“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Und auch die ‚Tuttosport‘ huldigt dem Argentinier: „Mamma mia Di Maria!“ Auch die Zeitung ‚Quotidiano Sportivo‘ hat einen ‚weltmeisterlichen Di Maria‘ gesehen. Amen.

Lese-Tipp

„Guardiola 1, Gvardiol 1“ | „Das Duell der Wahrheit“ zwischen United und Barça

Ligue 1 am Boden

In Frankreich sind dagegen dunkle Wolken über den internationalen Ambitionen aufgezogen. Die AS Monaco flog gegen Leverkusen aus der Europa League und auch Nantes und Stade Rennes verabschiedeten sich frühzeitig aus dem Wettbewerb. Die ‚L’Équipe‘ berichtet heute von einem besorgniserregenden Zustand, in dem sich der französische Fußball befindet. „Ein Wrack“, so die niederschmetternde Schlagzeile der größten Sportzeitung des Landes.