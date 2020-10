Kontaktaufnahme & Gehaltsverzicht: Götze zur Hertha?

Mario Götze könnte seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen. Nach Informationen der ‚Bild‘ befasst sich Hertha BSC mit einer Verpflichtung des vereinslosen und ablösefreien Ex-Dortmunders. Trainer Bruno Labbadia soll bereits Kontakt zu Götze aufgenommen haben.

Sportdirektor Arne Friedrich sagte kürzlich bei ‚DAZN‘: „Wir verbringen auf jeden Fall sehr viel Zeit damit, uns mit Spielern zu beschäftigen - und Mario ist auf jeden Fall ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben.“

Ob Götze auch aktuell ein Thema ist, ließ Friedrich offen – laut ‚Bild‘ ist dem aber so: Friedrich und Geschäftsführer Michael Preetz „prüfen nun, ob eine Zusammenarbeit möglich ist“, heißt es. Götze soll bereit sein, Abstriche beim Gehalt zu machen, unter fünf Millionen Euro seien in der Hauptstadt pro Saison zu verdienen – etwa die Hälfte von dem, was Götze beim BVB kassierte.