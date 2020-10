Thiago Silva bereut Wechsel nicht

Innenverteidiger Thiago Silva hat keine Zweifel, dass sein Wechsel von Paris St. Germain zum FC Chelsea im Sommer die richtige Entscheidung war. Dies erklärt der 36-jährige Brasilianer im Gespräch mit ‚Esporte Interativo‘. Der 89-fache brasilianischen Nationalspieler blickt dabei auch noch einmal auf seine Zeit beim französischen Hauptstadtklub zurück: „Ich war acht Jahre in Paris. Man verfällt in eine gewisse Routine. Für mich wäre es schwierig gewesen, in ein neues Jahr zu starten mit dem Druck, die Champions League zu gewinnen.“

Seinen Wechsel an die Stamford Bridge sieht Silva als neue Herausforderung zum Ende seiner Karriere: „Es fühlt sich hier ein bisschen ruhiger an. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Druck habe. Der Druck ist immer noch gleich groß, die Herausforderung ist enorm. Normalerweise verlassen 36-Jährige die Premier League, um in einfacheren Ligen zu spielen. Ich mache das Gegenteil, aber ich habe dafür das Selbstvertrauen.“