HSV: Glatzel mit Ausstiegsklausel

Robert Glatzel könnte den Hamburger SV im kommenden Sommer verlassen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ ist im Vertrag des 29-Jährigen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro verankert, die gezogen werden kann, sollte der Aufstieg in die Bundesliga ein weiteres Mal verpasst werden. Grundsätzlich wolle der Stürmer die Rothosen jedoch nicht verlassen, fühle sich unter Trainer Tim Walter wohl.

Dementsprechend verlängerte der gebürtige Münchner im Sommer des vergangenen Jahres seinen Vertrag in Hamburg bis 2025. In der laufenden Saison stand Glatzel für den HSV wettbewerbsübergreifend 20 Mal auf dem Rasen und war an 15 Treffern direkt beteiligt (13 Tore, zwei Vorlagen). In der Vergangenheit wurde Glatzel unter anderem mit dem FC Schalke 04, dem FSV Mainz 05, Union Berlin und dem FC Augsburg in Verbindung gebracht.

