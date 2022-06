Glatzel bindet sich an HSV

Der Hamburger SV darf sich über die Vertragsverlängerung mit Robert Glatzel freuen. Bis 2025 bindet sich der 28-jährige Mittelstürmer an den Zweitligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Robert ist sportlich wie charakterlich sehr wichtig für unsere Mannschaft. Das hat er nicht nur mit seinen 27 Pflichtspieltoren, sondern auch mit seinem Einsatz auf und neben dem Platz in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es freut mich sehr, dass er unseren eingeschlagenen Weg weiterhin unterstützt und seinen Vertrag verlängert hat“, sagt Vorstand Jonas Boldt.

Im vergangenen Sommer war Glatzel von Cardiff City zum HSV gewechselt. Seine 22 Ligatreffer reichten am Ende nicht aus, um den Weg zurück in die Bundesliga zu ebnen.

„Ich freue mich, dass ich weiterhin beim HSV an Bord bleibe. Der Verein, die Mannschaft und die Fans sind mir ans Herz gewachsen. Jedes einzelne meiner bisherigen 41 Spiele war besonders. Deshalb freue ich mich auf alles, was nun kommt. Wir alle haben gemeinsame Ziele und wollen diese erreichen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen“, so Glatzel über die Unterschrift.