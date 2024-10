Bericht: Ten Hag wollte im Sommer hinschmeißen

Wäre es nach Erik ten Hag gegangen, wäre Manchester United in die laufende Saison wohl bereits mit einem neuen Trainer gegangen. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, spielte der Niederländer in der Sommerpause mit dem Gedanken, sein Amt zur Verfügung zu stellen. In Gesprächen mit der Klubführung sollen sich die Parteien aber darauf verständigt haben, gemeinsam weiterzumachen.

Ten Hag erhielt einen neuen Vertrag bis 2026, der am gestrigen Montag nun vorzeitig beendet wurde. Eine überaus teure Fehleinschätzung der Red Devils, die Abfindung für den Coach soll sich auf rund 21 Millionen Euro belaufen.