Casali zum VfL
Der VfL Bochum tütet ein Schnäppchen ein. Der vereinslose Tino Casali (30) komplettiert das Torwartteam beim Zweitligisten, dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2028. Zuletzt stand er für Rot-Weiss Essen zwischen den Pfosten.
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Servus!👋 #meinVfL verpflichtet Torhüter Tino #Casali! Der Vertrag des 30-Jährigen Österreichers läuft bis 2028. #TachTino pic.twitter.com/aQLwxf9m1k— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) July 16, 2026
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