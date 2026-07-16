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Casali zum VfL

Der VfL Bochum tütet ein Schnäppchen ein. Der vereinslose Tino Casali (30) komplettiert das Torwartteam beim Zweitligisten, dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2028. Zuletzt stand er für Rot-Weiss Essen zwischen den Pfosten.

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