Bundesliga-Flirt Anthony vom Markt

Jaidon Anthony bindet sich langfristig an den AFC Bournemouth. Wie die Cherries mitteilen, hat der 23-jährige Flügelspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 ausgedehnt. Anthonys ursprünglicher Kontrakt wäre im Sommer ausgelaufen. Die Vertragssituation des einst beim FC Arsenal ausgebildeten Rechtsfußes hatte zuletzt unter anderem Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen auf den Plan gerufen. Nun bleibt Anthony der Premier League erhalten.

„Wir freuen uns, dass Jaidon diesen neuen Vertrag unterschrieben hat, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, sagt Klubchef Neill Blake, „er ist ein spannender Spieler, von dem wir glauben, dass er sich weiter entwickeln wird. Er hat gezeigt, dass er in der Premier League, der besten und wettbewerbsfähigsten Liga der Welt, spielen kann.“ In der laufenden Saison kam Anthony in 20 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Treffer.

