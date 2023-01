Verstärkung aus England? Leverkusen & Gladbach schauen auf Anthony

Obwohl Jaidon Anthony beim AFC Bournemouth kein Stammspieler ist, ruft der 23-Jährige Interesse in der Bundesliga hervor. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, befinden sich Borussia Mönchengladbach sowie Bayer Leverkusen unter den Klubs, die die Situation des Linksaußen im Blick behalten. Innerhalb Englands haben der FC Arsenal und Leicester City ihren Hut in den Ring geworfen.

Anthony, zehn Jahre lang im Nachwuchs der Gunners ausgebildet, ist im Sommer ablösefrei zu haben. Die Vertragssituation des gebürtigen Londoners dürfte auch eher als Grund für eine Verpflichtung herhalten, als die aktuellen Statistiken des Flügelspielers. Nur vier seiner 14 Ligaeinsätze bestritt der Rechtsfuß von Beginn an. Die Torausbeute mit zwei Treffern ist ebenfalls ausbaufähig.

Vom Aufstiegsheld zum Bankdrücker

Dabei war Anthony in der vergangenen Spielzeit noch einer der Erfolgsgaranten für den Aufstieg der Cherries. Acht Tore und sechs Vorlagen steuerte der Offensivspieler in 45 Spielen bei und war unangefochtener Stammspieler.

Doch der Systemwechsel von einem 4-3-3 im Aufstiegsjahr hin zu einer defensiveren Spielweise in der Premier League spülte Anthony häufiger auf die Bank. Seine Stärken im Offensivdribbling waren gegen Manchester City und Co. seltener gefragt als noch in Liga zwei.

In Leverkusen oder Gladbach wäre das anders. Bei den Fohlen könnte Anthony auf links Marcus Thuram zum Nulltarif ersetzen, der nach wie vor vom FC Chelsea umworben wird. Die Werkself bräuchte ihrerseits nach dem Ende der Leihe von Callum Hudson-Odoi einen Ersatz für die Flügel.