Monatelang raus: James bangt um die EM

Für Reece James kommt es knüppeldick. Der Kapitän des FC Chelsea muss sich laut ‚Evening Standard‘ einer Oberschenkeloperation unterziehen und wird voraussichtlich etwa vier Monate ausfallen. Je nach Verlauf könnte sogar eine Teilnahme an der Europameisterschaft in Gefahr sein.

James und die medizinische Abteilung der Blues sollen sich einvernehmlich auf diese Maßnahme verständigt haben. Man erhoffe sich einen nachhaltig positiven Effekt für den so häufig lädierten Oberschenkel. In den vergangenen drei Jahren erlitt der 24-jährige Rechtsverteidiger sieben Verletzungen an dieser neuralgischen Stelle seines Körpers.