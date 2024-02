Haaland unzufrieden? Pep reagiert süffisant

Pep Guardiola sieht keine Unzufriedenheit bei seinem Stürmerstar Erling Haaland (23). „Wir haben nicht das Gefühl, dass Erling unglücklich ist“, stellte der Coach von Manchester City auf der heutigen Pressekonferenz fest. Laut spanischen Medienberichten, so der vorangegangene Hinweis eines Reporters, soll Haaland Leben und Klima in Manchester nicht gefallen.

Guardiola konterte die Behauptung gelassen: „Vielleicht haben die Medien in Spanien, vor allem die in Madrid, mehr Informationen als wir.“ Seit Jahren begleiten Haaland Gerüchte über einen Transfer zu Real Madrid, sein Vertrag bei City ist allerdings noch bis 2027 datiert. Sportliche Gründe für einen Abschied aus Manchester gibt es jedenfalls keine: In seiner Debütsaison gewann der Norweger mit den Skyblues aus dem Stand Meisterschaft und Champions League.