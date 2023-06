Bayern bindet Buchmann: Wer ist das Abwehr-Juwel?

Zur Person

Name: Tarek Buchmann

Alter: 18

Position: Innenverteidigung

Verein: FC Bayern

Karriere

Im Sommer 2019 wechselte Tarek Buchmann vom FC Augsburg in die U16 des FC Bayern und durchlief seither alle Jugendteams. In der abgelaufenen Saison führte der Innenverteidiger die U19 in seinen verletzungsbedingt nur 18 Einsätzen sogar als Kapitän an. Vorausgegangen war eine starke U17-EM 2022, bei der die DFB-Elf mit Buchmann als Abwehrchef bis ins Viertelfinale kam.

Lese-Tipp

Bayern bindet Talent Buchmann

Und auch bei den Bayern-Profis durfte Buchmann schon reinschnuppern: Im Winter-Trainingslager in Katar war der gebürtige Augsburger dabei und debütierte im Testspiel gegen RB Salzburg (4:4). Der damalige Trainer Julian Nagelsmann gab Buchmann mit auf den Weg, auf dem Platz lauter zu werden und mehr Kommandos zu geben.

Spielstil

1,88 Meter groß und breit gebaut: Seinen Gegenspielern im Jugendbereich war Buchmann in der Regel körperlich überlegen. Den Stürmer kurz mit der Hüfte zur Seite drücken wird im Profibereich natürlich schwieriger – eine Umstellung, an der schon einige im U-Bereich herausstechende Verteidiger zu knabbern hatten.

Doch Buchmann, mehrfach bereits mit Ex-Bayer Jérôme Boateng verglichen, hat noch mehr auf Lager als seinen Körper. Den Rechtsfuß zeichnet eine große Ruhe aus – sowohl am Ball als auch beim Verteidigen gegnerischer Angriffe. Zudem beherrscht er den weiten Diagonalball und das Einmaleins des sicheren Aufbauspiels. Klar ist trotzdem: Mit 18 Jahren kann und muss ein Fußballer noch in allen Bereichen zulegen.

Fan Neppe

Mit dem Marco Neppe weiß Buchmann einen großen Befürworter im Verein hinter sich. Bayerns Technischer Direktor hat laut ‚Sport1‘ nach dessen starker U17-EM einen engen Draht zum Verteidiger aufgebaut. Dieser mündete nun im ersten Profivertrag. Dabei hatte Buchmann auch andere Optionen: Ajax Amsterdam und der FC Liverpool warben laut ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ um Buchmann.

Perspektive

Ja, Buchmann bringt gutes Rüstzeug mit. Und ja, der Verein setzt auf den 18-Jährigen, der gleich fester Bestandteil des Profikaders werden soll. Allerdings hat er mit Matthijs de Ligt (23) und Dayot Upamecano (24) starke Konkurrenten, die beide selbst noch Entwicklungspotenzial besitzen. Zudem bemühen sich die Bayern um Innenverteidiger Min-jae Kim (26) von der SSC Neapel.

Dass Buchmann auf Anhieb der Durchbruch gelingt, wäre eine Sensation. Wahrscheinlicher ist regelmäßiger Trainingsbetrieb mit den Profis und Einsätze in der viertklassigen zweiten Mannschaft. Trainer Thomas Tuchel wird sich Buchmann in der Vorbereitung anschauen. Eine Leihe dürfte wohl frühestens ab Winter zum Thema werden. Klar ist auch: In Deutschland ist es für Jugendspieler nirgends schwieriger, sich zu etablieren, als beim FC Bayern München.