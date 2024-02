Ligue 1 ruft: Wolfsburg verleiht Cozza

Nicolas Cozza wird ab sofort für den FC Nantes auflaufen. Wie der französische Erstligist mitteilt, wechselt der Linksverteidiger vom VfL Wolfsburg per Leihe in die Ligue 1. Von einer Kaufoption ist in der offiziellen Mitteilung keine Rede.

In Wolfsburg gehörte Cozza nicht zur ersten Riege. Der 25-Jährige absolvierte in der laufenden Saison nur sechs Bundesligapartien und sammelte zudem einen Einsatz im DFB-Pokal. In Nantes will er nun wieder häufiger auf dem Rasen stehen.