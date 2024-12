Muss Pluspunkte sammeln: Sané geht auf Bayern zu

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern hielt Präsident Herbert Hainer eine Rede und wünschte sich, dass die auslaufenden Verträge von Alphonso Davies (24) und Joshua Kimmich (29) verlängert werden. Der Name von Leroy Sané fiel dabei nicht. Auch wenn Hainer im Anschluss versuchte, der Sache an Brisanz zu nehmen, darf dies als deutlicher Fingerzeig gewertet werden.

Und das, obwohl Sané laut ‚Sky‘ dazu bereit wäre, Gehaltseinbußen hinzunehmen. Für die Bayern käme offenbar nur ein stark leistungsbezogener Vertrag infrage, der ein deutlich geringeres Fixgehalt beinhaltet als Sanés jetziger Kontrakt. Aktuell gehört der deutsche Nationalspieler mit bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr zu den Topverdienern beim Rekordmeister.

Grundsätzlich erwarten die Münchner von Sané aber vor allem eines: Leistung. Frühestens im März soll eine Entscheidung beim dribbelstarken Linksfuß getroffen werden, heißt es weiter. Bis dahin müsse der 28-Jährige sportliche Punkte sammeln, um sich für eine Weiterbeschäftigung an der Säbener Straße zu empfehlen, so der Pay-TV-Sender. Sané selbst würde gerne in München bleiben.