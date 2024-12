Plogmann offen für Bundesliga-Rückkehr

Torhüter Luca Plogmann, zurzeit beim niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer unter Vertrag, kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. Auf entsprechende Nachfrage der ‚DeichStube‘ erwidert der 24-Jährige: „Ja, natürlich. Die Top5-Ligen in Europa sind immer ein Ziel, dafür spielt man ja Fußball.“ Allerdings verfolge er keinen konkreten Plan: „Ich finde die Spiele hier in Holland schon richtig cool, wenn wir in den großen Stadien auflaufen. Die Stimmung ist richtig gut, das macht schon was her. Ich setze mir nach oben keine Grenzen. Die Bundesliga ist super interessant, weil es meine Heimat ist und ich sie wöchentlich verfolge.“

Auch eine Rückkehr zum SV Werder Bremen, für den er insgesamt 15 Jahre die Handschuhe überstreifte, sei denkbar: „Klar. Ich bin mit Werder aufgewachsen. Ich habe eine enge Verbindung zum Verein. Wenn ich am Wochenende auf die Ergebnisse schaue, gucke ich immer zuerst: Wie hat Werder gespielt? Bremen ist meine Heimatstadt, meine Eltern und meine Familie wohnen da. Das Weserstadion ist wunderschön und es würde mich stolz machen, nochmal zurückzukehren.“ Aktuell sei dies aber „überhaupt kein Thema“. Vertraglich ist Plogmann noch bis 2026 an die Go Ahead Eagles gebunden.