Brügge - BVB 0:3 | Note 1,5 für Verteidiger Witsel

Aufgrund der Ausfälle von Hummels, Can und Zagadou musste Favre improvisieren. Der BVB-Trainer brachte deshalb Witsel als Innenverteidiger. Der eigentliche Mittelfeld-Chef durfte auch die Kapitänsbinde tragen und überzeugte in seiner neuen Rolle mit beachtenswerter Antizipation, sicherem Aufbau sowie geschicktem Zweikampfverhalten.

Ein ebenso spielfreudiger wie zielstrebiger BVB ließ im ersten Durchgang nichts anbrennen. Dortmund führte schon mit 2:0 durch Hazard und Haaland, als Brügge in der 23. Minute seine erste Topchance verbuchte – Bürki hielt glänzend gegen Vormer. Noch vor der Pause erhöhte Haaland mit seinem vierten Saisontor auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ereignisarmes Spiel. Bürki durfte sich noch zweimal auszeichnen und sich somit über das vierte Zu-Null-Spiel in Serie freuen. Durch den Sieg in Belgien übernimmt der BVB mit sechs Punkten die Tabellenführung in der Champions League-Gruppe F. Die Partie der Kontrahenten Zenit und Lazio endete 1:1.

Die Torfolge

14‘ Hazard: Delaney bringt von links eine scharfe Flanke vors Tor. Keeper Mignolet kann nicht weit genug klären, Hazard bedankt sich und staubt ab.

18‘ Haaland: Witsel köpft eine Reyna-Ecke Richtung Tor. Haaland scheitert aus Kurzdistanz per Kopf zunächst an Mignolet, setzt aber nach und stochert den Ball mit rechts über die Linie.

32‘ Haaland: Dahoud spielt einen traumhaften Ball in den Lauf von Meunier, der sechs Meter vor dem Tor auf Haaland querlegt. Die norwegische Tormaschine versenkt zum 3:0.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

73‘ Reus für Brandt

73‘ Bellingham für Delaney

77‘ Passlack für Reyna

84‘ Reinier für Haaland

84‘ Morey für Meunier