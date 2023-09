Bayern versucht es bei Cancelo

Sorgt der FC Bayern am Deadline Day noch für einen echten Transferhammer? Wie die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, hat der FC Bayern bei seinem Ex-Spieler João Cancelo angefragt und versucht sich in die Personalie einzumischen. Auch ‚COPE‘ und die deutsche ‚tz‘ berichtet über das Interesse aus München am Außenverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cancelo verbrachte schon die vergangene Rückrunde als Leihspieler beim FCB (21 Spiele, sieben Scorerpunkte). Die Kaufoption über 70 Millionen Euro war den Bayern bei aller Wertschätzung von Trainer Thomas Tuchel aber deutlich zu hoch für einen 29-Jährigen. Entsprechend ging es vorerst zurück zu City.

Lese-Tipp

Deadline-Drama: Entscheidung bei Cancelo

Dort kam Cancelo seitdem nicht mehr zum Einsatz. Der FC Barcelona bemüht sich seit Wochen um einen Transfer, ist aber bekanntlich finanziell stark limitiert. Zuletzt stand eine Leihe mit einer Kaufoption über 30 Millionen Euro im Raum, die unter gewissen Voraussetzungen verpflichtend werden soll. Dieses Modell erwies sich aber für die Katalanen als nicht darstellbar. Dennoch ist Cancelo laut der ‚Sport‘ nach wie vor optimistisch, dass der Deal mit Barça klappt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern braucht Pavard-Ersatz

Auf den letzten Metern des Transferfensters (schließt in Deutschland um 18 Uhr) kämpfen die Bayern derzeit noch an mehreren Fronten. Sechser João Palhinha (28/FC Fulham) hält sich bereits in München auf. Zudem soll noch ein Ersatz für Benjamin Pavard (27/Inter Mailand) kommen. Dessen Abschied ließ eine Lücke auf der Rechtsverteidiger-Position entstehen, die nun Cancelo schließen könnte. Transfers der gelernten Innenverteidiger Trevoh Chalobah (24/FC Chelsea) und Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton) wären dann wohl vom Tisch.

Update (15:46 Uhr): Übereinstimmenden Berichten zufolge hat Cancelo den Bayern abgesagt. Der Nationalspieler will nach Barcelona.