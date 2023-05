Bestätigt: Tel bleibt bei Bayern

Mathys Tels Talent ist unübersehbar. Doch als 18-jähriger Jungprofi hat man es schwer, beim FC Bayern auf Einsatzzeiten zu kommen. Entsprechend schloss Thomas Tuchel zuletzt auch eine Leihe nicht aus. „Ich würde heute aus dem Bauch raus sagen: Machen wir im August, nicht vorher“, so der Trainer vor knapp drei Wochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das Tel-Lager kommt das aber nicht in die Tüte. Gegenüber der ‚tz‘ gibt das Management Clever One ein deutliches Statement ab. Darin heißt es: „Offiziell: Mathys wird in München bleiben, egal was passiert. […] Wenn du ein Schlüsselspieler in München sein willst, musst du dich in München verbessern und kämpfen.“

Lese-Tipp

Bayern-Talent Marusic verlängert

Tel war im Sommer 2022 für stolze 20 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Bayern gekommen. In seiner ersten Saison in Deutschland kommt der Angreifer bislang auf 25 – in der Regel recht kurze – Einsätze und fünf Treffer. Auch andere Klubs haben Tels immenses Potenzial längst erkannt, doch sieht der Franzose seine Zukunft glasklar beim Rekordmeister.