Mit sich selbst verhandelt: Neuer Klub für Carroll

Andy Carroll wird seine Karriere offenbar bei Girondins Bordeaux fortsetzen. Wie ‚RMC‘ berichtet, steht der englische Sturm-Routinier vor der Unterschrift eines Zweijahresvertrags beim französischen Traditionsverein, der in diesem Sommer in die vierte Liga zwangsabsteigen musste und die Profilizenz verlor.

Der 35-jährige Engländer kommt vom französischen Zweitligisten SC Amiens, an den er eigentlich noch bis Saisonende gebunden war. Allzu schwer werden die Verhandlungen aber wohl nicht gewesen sein, denn dem Bericht zufolge machte eine kuriose Situation den Deal erst möglich. Denn Amiens-Sportdirektor John Williams ist in diesem Sommer parallel für die Transfers bei Bordeaux zuständig. Carrolls Landsmann verhandelte also mit sich selbst.