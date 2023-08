Neuer Klub für WM-Held Chávez

Luis Chávez verlässt erstmals in seiner Karriere die mexikanische Heimat. Via Social Media heißt Dinamo Moskau den defensiven Mittelfeldspieler willkommen. Es fließen festgeschriebene sechs Millionen Euro Ablöse an CF Pachuca.

Chávez erlange bei der Winter-WM in Katar größere Bekanntheit, als er beim letztlich nutzlosen 2:1-Sieg gegen Saudi-Arabien ein traumhaftes Freistoßtor schoss. Auch bei Bayer Leverkusen wurde der Linksfuß anschließend gehandelt.