Eintracht reagiert auf Borré-Gerüchte

Bei Eintracht Frankfurt will man von einem Abschied von Rafael Borré (27) nichts wissen. Sportvorstand Markus Krösche stellt in der ‚Bild‘ klar: „Wir planen nicht, ihn im Winter abzugeben.“ Zuvor berichtete die ‚as‘, Borré wolle die Eintracht im Winter-Transferfenster verlassen.

Interesse an einer Leihe des Stürmers sollen zwei Vereine aus Spanien und ein Klub aus Italien signalisieren. Laut ‚Bild‘ will Borrés Berater in den kommenden Wochen nach Frankfurt reisen und mit der SGE die Situation des Kolumbianers besprechen. Derzeit muss Borré um einen Platz in Oliver Glasners Elf kämpfen.