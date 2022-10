Medien: Borré will im Winter weg – drei Interessenten

Rafael Borré hält offenbar Ausschau nach einem neuen Klub. Nach Informationen der ‚as‘ will der Stürmer seine Zelte bei Eintracht Frankfurt im Winter-Transferfenster abbrechen. Zwei Vereine aus Spanien und ein Klub aus Italien sollen ihr Interesse angemeldet haben.

Im Gespräch sei vorerst nur eine Leihe, da die Eintracht laut ‚as‘ für einen Verkauf über 20 Millionen Euro Ablöse fordern würde. Borré, im Sommer 2021 ablösefrei von River Plate gekommen, steht in Frankfurt noch bis 2025 unter Vertrag.

War der 27-jährige Kolumbianer in der vergangenen Saison noch gesetzt (45 Spiele, 20 Scorerpunkte), muss er in dieser Spielzeit um seinen Platz in der Startelf kämpfen, häufig bleibt nur die Jokerrolle. Seine Berater, heißt es, arbeiten intensiv an einem Transfer.