Premier League-Duo nimmt Rensch ins Visier

Devyne Rensch hat die Aufmerksamkeit zweier Premier League-Klubs geweckt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato zeigen der FC Arsenal und Brighton & Hove Albion Interesse am Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam. Vor allem die Seagulls sind bemüht, einen Transfer zeitnah einzutüten und befinden sich aktuell auf der Pole Position.

In Spanien zeigt zudem der FC Sevilla Interesse am 20-Jährigen, die Spur nach Andalusien ist aber deutlich kälter als die nach England. Rensch zählt bei Ajax zum Stammpersonal und ist noch bis 2025 an den Klub gebunden.

