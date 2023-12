Schalke-Abschied: Polter im Januar in die Bundesliga?

Es ist schon einige Wochen her, dass Sebastian Polter das letzte Mal für Schalke 04 in der Startelf stand. Beim jüngsten 4:0-Erfolg der Königsblauen über den VfL Osnabrück saß der 32-Jährige sogar über 90 Minuten auf der Bank. Polter wurde in der internen Stürmer-Hierarchie durchgereicht.

Die ‚Bild‘ schlussfolgert daraus, dass die Tendenz bei Polter im Januar in Richtung Schalke-Abschied geht. Trainer Karel Geraerts wünsche sich einen neuen beweglichen Angreifer, weshalb im Umkehrschluss mindestens einer der aktuellen Stürmer gehen muss. Polter sei dafür der wahrscheinlichste Kandidat.

Tendenz Winterwechsel

Dem Bericht zufolge führen beim 32-Jährigen sogar „erste Spuren“ zu neuen Vereinen. Die ‚Bild‘ nennt den 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf als Kandidaten auf eine Polter-Verpflichtung. Hierbei würde es sich wohl um eine Leihe und keinen festen Transfer handeln.

Der robuste Torjäger war 2022 für 1,5 Millionen Euro vom VfL Bochum zu Schalke gewechselt. Einen großen Teil seiner königsblauen Debütsaison verpasste Polter mit einer Kreuzbandverletzung. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf drei Tore und eine Vorlage in zehn Zweitliga-Einsätzen.