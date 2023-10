Neuer Job für Gisdol

Markus Gisdol hat einen neuen Job. Der 54-Jährige heuert in der Süper Lig bei Samsunspor an. Dort hat der ehemalige Hoffenheimer einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet.

Dem türkischen Klub zufolge nimmt Gisdol am heutigen Dienstag das Training auf. Der in Geislingen geborene Coach stand letztmals Ende Februar 2022 für Lokomotiv Moskau an der Seitenlinie. Zuvor trainierte er unter anderem den 1. FC Köln und den Hamburger SV.