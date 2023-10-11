Neuer Job für Gisdol

Markus Gisdol hat einen neuen Job. Der 54-Jährige heuert in der Süper Lig bei Samsunspor an. Dort hat der ehemalige Hoffenheimer einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet.
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Yılport Samsunspor 🇹🇷 @Samsunspor – 10/10
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.Bei Twitter ansehen
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
🔗 https://t.co/KjB3NOoBK9 https://samsunspor.com.tr/haber-detay/20231010/hos-geldin-markus-gisdol Samsunspor Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yeni bir yapılanma içerisine giren ve daha önce Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa'yı getiren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile el sıkıştı. Son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol, Almanya Bundesliga’da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200’ün üzerinde maça
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
🔗 https://t.co/KjB3NOoBK9 https://samsunspor.com.tr/haber-detay/20231010/hos-geldin-markus-gisdol Samsunspor Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yeni bir yapılanma içerisine giren ve daha önce Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa'yı getiren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile el sıkıştı. Son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol, Almanya Bundesliga’da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200’ün üzerinde maça
Dem türkischen Klub zufolge nimmt Gisdol am heutigen Dienstag das Training auf. Der in Geislingen geborene Coach stand letztmals Ende Februar 2022 für Lokomotiv Moskau an der Seitenlinie. Zuvor trainierte er unter anderem den 1. FC Köln und den Hamburger SV.
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