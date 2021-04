Bayern verlängert mit Hoffmann

Der FC Bayern hat Ron-Thorben Hoffmann über den Sommer hinaus an den Verein gebunden. Die Münchner ziehen die einseitige Option im Kontrakt des Nachwuchskeepers und verlängern den Vertrag somit bis 2022. Das teilt der deutsche Rekordmeister offiziell mit.

Ab dem heutigen Freitag hätte der 22-Jährige ablösefrei zu einem anderen Klub wechseln können. Der VfL Wolfsburg soll Interesse an einem Leihgeschäft bekundet haben. In der laufenden Spielzeit kam der 1,92-Mann in Liga drei zu 21 Einsätzen für die zweite Mannschaft der Bayern.