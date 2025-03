Kampl bekennt sich zu Leipzig

Kevin Kampl kann sich weitere Jahre bei RB Leipzig sehr gut vorstellen. Mit Blick auf seinen Vertrag, der in etwas mehr als einem Jahr ausläuft, sagt der Mittelfeldspieler dem ‚kicker‘: „Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, was 2026 passiert. Ich werde mich sicher irgendwann mit dem Verein mal zusammensetzen. Leipzig ist meine zweite Heimat geworden, jeder weiß, wie sehr ich den Verein und die Stadt schätze.“

Der 34-Jährige könne sich „auch gut vorstellen, nach der aktiven Karriere im Klub zu bleiben.“ Eine entsprechende Klausel ist in Kampls Kontrakt verankert. „Was dazu kommt: Ich habe zwei kleine Kinder, und etwas ganz Verrücktes machen, kommt auch deshalb nicht infrage“, betont der Slowene, der sich laut eigener Aussage „noch sehr gut“ fühlt, er sei „noch nicht an dem Punkt, an dem ich über das Ende der Karriere nachdenken muss.“