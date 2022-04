Ancelotti verrät: Real verhandelt mit Asensio

Marco Asensio winkt eine längere Beschäftigung bei Real Madrid. „Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber er spricht mit dem Klub über eine Vertragsverlängerung“, erklärte Trainer Carlo Ancelotti in seiner italienischen Heimat gegenüber ‚Radio Rai 1‘. Ausgangspunkt war die Frage nach einem Interesse des AC Mailand am spanischen Flügelstürmer, dessen Vertrag kommendes Jahr ausläuft.

„Er hat große Qualität und weiß seinem Team immer zu helfen“, verteilt der Real-Coach Asensio noch ein Lob. Lange hatte der 26-fache Nationalspieler nach einem Kreuzbandriss gebraucht, um wieder auf ein hohes Niveau zu kommen. Aktuell steht Asensio bei 36 Saisoneinsätzen, in denen ihm zehn Tore und eine Vorlage gelangen.