Villarreal will bei United zuschlagen

Facundo Pellistri weckt offenbar Begehrlichkeiten in wärmeren Gefilden. Nach Informationen der ‚Sun‘ plant der FC Villarreal, den Rechtsaußen von Manchester United noch in diesem Winter an Bord zu holen. Der Vertag des 22-Jährigen bei den Red Devils hat noch bis 2025 Gültigkeit.

United-Coach Erik ten Hag selbst steht einem Wechsel offengegenüber, heißt es weiter. Bei United ist Pellistri nur Ergänzungsspieler. Nachdem der uruguayische Nationalspieler bereits zweimal an den spanischen Erstligisten Deportivo Alavés ausgeliehen worden war, soll es sich nun um einen festen Transfer handeln.