FCB: Freund gibt Personal-Update

Der FC Bayern München muss sich bei seinen langzeitverletzten Spielern noch eine Weile gedulden. Auf der Pressekonferenz vor dem Duell im DFB-Pokal gegen Mainz 05 am morgigen Mittwoch (20:45 Uhr) gab FCB-Sportdirektor Christoph Freund ein kurzes Update: „Bei Hiroki Ito ist es so, dass er einen kleinen Rückschlag hatte, aber jetzt schon wieder im Lauftraining ist. Wir sind sehr positiv, dass er bis zur Länderspielpause weitere Fortschritte macht und danach wieder sukzessive einsteigen kann.“ Der Japaner fiel direkt nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach München im Sommer mit einem Mittelfußbruch aus und wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für den neuen Klub.

Rechtsverteidiger Josip Stanisic sei nach seinem Außenbandriss im Knie noch nicht so weit: „Bei Stani wird es noch etwas länger dauern. Da werden die nächsten Wochen noch genutzt werden müssen, um ihn wieder ans Laufen zu bekommen. Bei ihm müssen wir uns noch einige Wochen gedulden.“ Sein Konkurrent Sacha Boey wird nach seinem Meniskusriss dagegen früher zurückerwartet: „Da schaut es schon ganz gut aus. Er trainiert schon wieder mit dem Ball und wird in den kommenden Tagen wieder ins Mannschaftstraining integriert werden. Das wird in den nächsten fünf bis zehn Tagen passieren. Wir hoffen, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht“, so Freund.