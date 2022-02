Wenig begründet Bayern-Abschied

Aufgrund besserer Aussichten auf regelmäßige Spielzeit hat sich Marcel Wenig für den Wechsel zu Eintracht Frankfurt entschieden. „Ich habe auch beim FC Bayern meine Perspektive aufgezeigt bekommen, aber am Ende hat sie in Frankfurt besser zu mir und meinen Zielen gepasst. Der Sportvorstand, Kaderplaner, Chefscout und Trainer haben mich mit ihrem Plan mehr überzeugt“, sagt Wenig in der ‚Bild‘.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler heuert im Sommer ablösefrei bei der Eintracht an, hat bereits einen bis 2025 datierten Vertrag unterschrieben. Wenig, in München noch ohne Einsatz für die erste Mannschaft, erklärt: „Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich in meiner Karriere den nächsten Schritt gehe und im Profifußball Fuß fasse. Es ist natürlich klar, dass man bei Eintracht Frankfurt mehr Chancen hat als beim FC Bayern. Deshalb habe ich mich am Ende für den Wechsel entschieden.“