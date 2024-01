„Abnehmer leicht zu finden“: Leihen für Bayerns Durchstarter?

Der FC Bayern ist auf der Welt nicht unbedingt als Talentschmiede bekannt. Mit der Errichtung des Campus reifen jedoch immer mehr Jungspunde zu gestandenen Bundesliga-Profis heran, wenn auch der Durchbruch oftmals nicht beim Rekordmeister selbst gelingt (siehe Niklas Dorsch oder Marco Friedl). Weltklasse-Akteure wie David Alaba oder Jamal Musiala, erst mit 16 Jahren vom FC Chelsea gekommen, stellen doch eher die Ausnahme dar.

Selten waren die Chancen auf Spielzeiten so groß beim FCB wie aktuell. Durch den dünn besetzen Kader schafften mit Linksverteidiger Frans Krätzig (21) und Sechser Aleksandar Pavlovic (19) zwei zuvor unbeschriebene Blätter den Sprung in den A-Kader. Wenn sie auf dem Platz stehen, zeigen die Youngsters starke Leistungen. Dennoch reicht es noch nicht für regelmäßige Einsätze, das könnte sich bei einem anderen Verein ändern.

Holger Seitz, Cheftrainer der Münchner Reservemannschaft, kommt im Gespräch mit ‚ran‘ auf die Situation des Duos zu sprechen: „Frans und Aleks profitieren unheimlich davon, mit den Besten der Besten zu trainieren. Ich sehe noch nicht die Problematik, was die Spielzeit angeht. Mittel- und langfristig ist es aber sicher so, dass sie mehr Spielzeit bekommen müssen, um in ihrer Entwicklung voranzukommen. Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.“

Leihe in der Bundesliga?

„Es spricht aber nichts dagegen, wenn Spieler mal einen Umweg nehmen, wie damals David Alaba, um am Wochenende Spielzeit zu bekommen“, legt der 49-jährige Übungsleiter den Youngsters durchaus eine Leihe ans Herz, „Frans hat es sehr ordentlich gemacht. Und Aleks hat auch in einem Topspiel wie gegen den VfB Stuttgart bewiesen, dass er die Dinge lösen kann. Potenzielle Abnehmer dürften leicht zu finden sein.“

Dem Vernehmen nach haben zwei nicht genannte Bundesligisten die Fühler nach Pavlovic ausgestreckt. Während beim deutschen U20-Nationalspieler ein Abgang im Winter vorerst kein Thema ist, sieht es bei Krätzig anders aus. Der Linksfuß wird den Rekordmeister aller Voraussicht nach zeitnah verlassen. Das Eigengewächs forciere einen Verbleib in Deutschlands Oberhaus, konkrete Klubs haben sich bislang aber noch nicht herauskristallisiert. Vertraglich sind die Shootingstars noch bis 2027 an die Säbener Straße gebunden.