Barça fragt nach: Der Preis für Dest

Der FC Barcelona macht im Werben um Abwehrtalent Sergiño Dest den nächsten Schritt. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Katalanen die guten Kontakte zu Ajax Amsterdam ausgenutzt und sich nach einer möglichen Ablöse für den 19-Jährigen erkundigt.

Für 20 Millionen Euro soll der US-Nationalspieler, der noch bis 2022 vertraglich an Ajax gebunden ist, dem Bericht zufolge zu haben sein. Im Winter war der FC Bayern München mit einem Angebot dieser Größenordnung noch gescheitert. Von einer Einigung mit Barça, wie vor wenigen Tagen berichtet, kann bislang allerdings keine Rede sein. Nach FT-Informationen steht jedoch fest: Dest will seinen Klub diesen Sommer verlassen.

Barça oder Bayern?

Wohin der Senkrechtstarter wechselt, ist derzeit noch völlig offen. Dest erklärte zwar zuletzt, dass ein Barcelona-Engagement „ein Traum“ sei. Die Katalanen müssten jedoch erst einmal Platz schaffen. Mit Sergi Roberto (28), Nélson Semedo (26) und dem aktuell verliehenen Moussa Wagué (21) hat man bereits drei Akteure für die Rechtsverteidiger-Position für die kommende Saison im Kader.

Auch der FC Bayern befindet sich noch im Rennen. FT weiß, dass Dest in Kontakt zu Spielern des FC Bayern steht, die ihm nur Gutes über ihren Klub berichten und versuchen, ihn nach München zu locken. Im März machte sich der Teenager zudem ein genaueres Bild des Klubs und war zu Gast in der Allianz Arena. Im Poker um Dest haben die Bayern zumindest den Vorteil, dass auf der Rechtsverteidiger-Position derzeit kein Überangebot besteht. Der Weg wäre also frei.