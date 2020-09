BVB: England-Interesse an Akanji?

Manuel Akanji befindet sich offenbar im Visier von Leicester City. Dem ‚Daily Mirror‘ zufolge beschäftigen sich die Foxes und ihr Coach Brendan Rodgers mit dem 25-jährigen Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Leicester sucht bekanntlich nach einer Verstärkung für die Abwehrzentrale und hat offensichtlich auch den Schweizer auf dem Zettel. Akanjis Ablöse taxiert die Zeitung auf rund 20 Millionen Euro. Es ist nicht das erste Mal, dass Akanji Interesse auf der Insel weckt.

Leicester soll aber noch weitere Optionen haben: Wesley Fofana (19) etwa, den die AS St. Étienne aber noch nicht ziehen lassen will. Neben James Tarkowski (27, FC Burnley) reiht sich außerdem Leverkusens Jonathan Tah in Leicesters Kandidaten-Riege ein. Als Ablöse für den DFB-Verteidiger wird eine Ablöse von 22 Millionen Euro gehandelt.