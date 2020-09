Tah in Leicester nur dritte Wahl?

Jonathan Tah wurde zuletzt mit Leicester City in Verbindung gebracht. Der absolute Wunschspieler der Foxes ist der deutsche Nationalspieler in Diensten von Bayer Leverkusen aber offenbar nicht. Laut ‚Sky Sports‘ stehen die Namen James Tarkowski (27, FC Burnley) und Wesley Fofana (19, AS St. Etienne) auf der Shortlist über ihm.

Tah hat seinen Stammplatz in Leverkusen in der vergangenen Saison verloren, weshalb ein Tapetenwechsel auch mit Blick auf die EM 2021 nicht ausgeschlossen scheint. Als potenzielle Ablöse bringt ‚Sky Sports‘ rund 22 Millionen Euro ins Spiel. Tahs Vertrag bei Bayer ist noch bis 2023 datiert. Auch der FC Fulham soll am 24-jährigen Rechtsfuß interessiert sein.