Esswein wechselt in die zweite Liga

Der SV Sandhausen hat den vereinslosen Alexander Esswein verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit des Offensivspielers macht der Zweitligist vom Hardtwald keine Angaben. Eine Ablöse muss Sandhausen nicht zahlen, Essweins Kontrakt bei Hertha BSC lief im Sommer aus.

„Wir sind sehr froh, dass wir ab sofort mit Alexander Esswein einen weiteren Spieler in unseren Reihen haben, der seine Qualitäten über viele Jahre in der Bundesliga bewiesen hat. Wir standen bereits im April zum ersten Mal mit Alexander in Kontakt und haben die Gespräche in den vergangenen Wochen intensiviert. Er kann in der Offensive jede Position spielen und wird die Qualität in unserem Kader insgesamt enorm steigern“, erklärt Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca.

„Neue taktische Flexibilität“

Esswein sagt über seinen Wechsel in die zweite Liga: „Ich habe vor fast genau zehn Jahren einmal mit Dynamo Dresden hier gespielt, seitdem hat sich der Verein prächtig entwickelt. Der SV Sandhausen ist ein etablierter Zweitligist, und es ist der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und sich etwas höhere Ziele zu setzen. Auch die Nähe zu meiner Heimat hat bei diesem Wechsel eine Rolle gespielt. Ich möchte mit meinen Leistungen zu der weiteren positiven Entwicklung des Vereins beitragen.“

Trainer Uwe Koschinat zufolge sind Essweins „herausstechenden Qualitäten [...] seine Schnelligkeit und seine Körperlichkeit, zudem verfügt er über ein sehr gutes Defensivverhalten. Er gibt uns eine neue taktische Flexibilität und verfügt über ein hohes Durchsetzungsvermögen auf den Flügeln. Aufgrund seiner Körperlichkeit kann ich mir ihn auch als Zehner oder zweite Spitze vorstellen. Er ist heiß auf die Aufgabe, hat in den Gesprächen deutlich gemacht, sofort beim SVS loslegen zu wollen.“