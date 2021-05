Barça: Koeman kritisiert Kader-Qualität

Ronald Koeman ist nicht zufrieden mit dem Kader des FC Barcelona. „Für mich ist es kein Kader auf dem Niveau, das wir hier bei Barça wollen. Das ist so und viele Leute im Klub denken dasselbe“, sagte der niederländische Übungsleiter nach dem 1:0-Sieg gegen SD Eibar am gestrigen Abend.

In der spanischen Liga landeten die Katalanen hinter Meister Atlético Madrid und Real Madrid auf dem dritten Tabellenplatz. Koeman steht seit August 2020 im Camp Nou an der Seitenlinie. Über seine persönliche Zukunft sagt der Ex-Spieler, dessen Vertrag noch bis 2022 datiert ist: „Ich denke, es war nicht das letzte Spiel. Wenn es etwas gibt, was der Verein ändern will, muss er mit mir sprechen.“