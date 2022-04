70 Millionen: Juve hat Milinkovic-Savic auf dem Zettel

Juventus Turin hat die Fühler nach Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom ausgestreckt. Der Berater des Mittelfeldstrategen, der ehemalige serbische Nationalspieler Mateja Kezman, steht mit Vertretern der Alten Dame im Kontakt, wie ‚calciomercato.com‘ berichtet. Juventus sucht nach einer bislang enttäuschenden Saison nach einer Verstärkung im zentralen Mittelfeld.

Obschon Milinkovic-Savic in den vergangenen Jahren regelmäßig mit diversen europäische Topklubs in Verbindung gebracht wurde, hält der 27-Jährige Lazio noch immer die Treue. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. Lazio ist dem Vernehmen nach ab 70 Millionen gesprächsbereit. In der laufenden Saison stehen für den serbischen Nationalspieler neun Tore und ebenso viele Assists in 31 Serie A-Partien zu Buche.