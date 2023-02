Leeds: Korb von Real-Legende?

- Quelle: as

Raúl hat offenbar kein Interesse daran, Leeds United zu trainieren. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge lehnte die Legende von Real Madrid ein entsprechendes Jobangebot ab. Der ehemalige Schalker wolle weiterhin die Zweitvertretung der Königlichen trainieren und den Klub nicht mitten in der Saison verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Whites hätte der 45-jährige Spanier für Jesse Marsh übernehmen sollen, der gestern von Leeds entlassen wurde. Der derzeitige Tabellen-17. der Premier League muss sich also nach einem anderen Trainer umsehen. In der Vergangenheit wurde Raúl unter anderem auch mit Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

Lese-Tipp

Real Madrid kriselt: Matchball für Ancelotti?