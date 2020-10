Gladbach - Leipzig 1:0 | Die Noten zum Samardzic-Startelfdebüt

Startelf-Debütant Samardzic

Nach dem Champions League-Spiel gegen Manchester United (0:5) stellte Julian Nagelsmann sein Team auf vier Positionen um. Lazar Samardzic kam so zu seinem Startelf-Debüt. Der gebürtige Berliner wollte im Sommer den nächsten Schritt wagen und weg von Hertha BSC. In Leipzig will Nagelsmann die Ausbildung des 18-Jährigen beenden.

Vor der heutigen Partie kam der Offensivspieler aber zu lediglich sieben Einsatzminuten gegen Schalke 04 (4:0). Heute kamen 69 weitere Minute hinzu. Da die Kreativzentrale durch Dani Olmo besetzt ist, kam der gelernte Spielmacher im linken Mittelfeld zum Einsatz. Dem Topspiel den Stempel aufdrücken konnte der zweifellos hochtalentierte Linksfuß zwar nicht, der deutsche U20-Nationalspieler zeigte auf seiner linken Seite aber eine engagierte Leistung.

Samardzic war anzumerken, dass er noch nicht allzu lange unter Nagelsmann spielt und dementsprechend die Automatismen noch nicht greifen. Die fehlende Trainingszeit durch die vielen englischen Wochen und Länderspielpausen tat zudem ihr Übriges. Der Youngster ließ aber sein Talent aufblitzen und wird in Leipzig mit Sicherheit weiter reifen.

Die Torfolge

60‘ Wolf: Über Bensebaini läuft der Angriff über die linke Seite. Plea zieht in Richtung Straufraumgrenze und spielt scharf auf Herrmann. Der lässt den Ball traumhaft überlegt prallen für Wolf. Der Ex-Leipziger lässt sich die Chance gegen seine Ex-Kollegen nicht nehmen.

46‘ Wendt für Elvedi; 73‘ Kramer für Neuhaus; 73‘ Thuram für Embolo; 80‘ Stindl für Plea; 80‘ Lazaro für Herrmann.

66‘ Hwang für Poulsen; 66‘ Forsberg für Olmo; 66‘ Haidara für Kampl; 69‘ Nkunku für Samardzic.