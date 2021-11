Coutinho: Zwei Monate der Wahrheit

Die Tage beim FC Barcelona schienen für Philippe Coutinho gezählt. Der Brasilianer kam seit seinem Wechsel für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Katalanen nie richtig in Tritt. Verletzungen warfen Coutinho immer wieder aus der Bahn. In der laufenden Saison ist der Dribbler fit – einen Stammplatz konnte sich der 29-Jährige aufgrund schwacher Leistungen nicht sichern.

Doch die Zeit von Ronald Koeman und Interimstrainer Sergi Barjuán ist vorbei. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, will Neu-Trainer Xavi all seinen Spielern eine neue Chance geben, um sich unter seiner Regie zu beweisen. Coutinho will der neu installierte Übungsleiter dementsprechend wieder auf sein früheres Leistungsniveau hieven.

Coutinho darf „bei null anfangen“

Zuletzt geriet der mitunter lethargisch wirkende Kreativspieler in die Kritik, weil er nur widerwillig zum Warmlaufen aufgebrochen sein soll. Von seinen Mitspielern wurde er daraufhin stark kritisiert. Unter Xavi darf der Ballkünstler „bei null anfangen“ und erhält angeblich neuen Kredit, so die spanische Tageszeitung.

Auch von der Verpflichtung von Dani Alves (38) erwarten die Offiziellen eine positive Auswirkung auf Coutinhos Formkurve. Angeblich verspricht sich Xavi durch die gute Verbindung zwischen Alves und Coutinho einen Leistungssprung beim Offensivakteur. Gegen Dynamo Kiew (1:0) und Celta Vigo (3:3) saß der Rechtsfuß über 90 Minuten auf der Bank. Wenn alles nach Plan läuft, ändert sich das in den anstehenden Partien.

Ausweg Transfer?

Sollte es Coutinho in den nächsten Wochen nicht schaffen, erheblich bessere Leistung zu bringen, um seine Situation bei den Blaugrana zu verbessern, wird ein Wechsel wahrscheinlicher. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers läuft 2023 aus. Wollen die wirtschaftlich stark angeschlagenen Katalanen Coutinho nicht ablösefrei verlieren, muss ein Transfer im Winter oder im kommenden Sommer stattfinden.

Interesse gibt es offenbar aus England. Seine Leistungen für den FC Liverpool hat man auf der Insel wohl nicht vergessen. Daher beschäftigen sich einem Bericht zufolge Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und Newcastle United mit der Verpflichtung von Coutinho. Vor allem die neureichen Magpies könnten das Transferpaket ohne Probleme finanzieren. Bevor es zu einem Transfer kommt, wird Xavi allerdings versuchen, den „alten Coutinho“ wiederherzustellen.